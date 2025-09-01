Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Чехия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лидер «Автодора» Душан Беслач назвал фаворита Евробаскета-2025

Лидер «Автодора» Душан Беслач назвал фаворита Евробаскета-2025
Аудио-версия:
Комментарии

26-летний сербский тяжёлый форвард «Автодора» Душан Беслач высказал мнение, что национальная команда его страны является фаворитом чемпионата Европы, который проходит в настоящий момент. Сам Беслач в заявку сербской сборной в итоге не попал.

— Как вообще оцениваешь шансы Сербии на Евро? В составе есть много достойных игроков из НБА, Евролиги.
 Как я уже сказал, мы фавориты в борьбе за золотые медали. Конечно, будет непросто, потому что на турнире есть другие хорошие команды. Но я искренне надеюсь, что трофей достанется нам. Особенно если учесть, что у парней есть опыт завоевания медалей на больших турнирах, — сказал Беслач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте полное интервью с тяжёлым форвардом «Автодора» Душаном Беслачем на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Надеялся этим летом сыграть с Йокичем». Беседа со скромным лидером «Автодора»
Эксклюзив
«Надеялся этим летом сыграть с Йокичем». Беседа со скромным лидером «Автодора»

Йокич сыграл в NBA 2K:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android