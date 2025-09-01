Лидер «Автодора» Душан Беслач назвал фаворита Евробаскета-2025

26-летний сербский тяжёлый форвард «Автодора» Душан Беслач высказал мнение, что национальная команда его страны является фаворитом чемпионата Европы, который проходит в настоящий момент. Сам Беслач в заявку сербской сборной в итоге не попал.

— Как вообще оцениваешь шансы Сербии на Евро? В составе есть много достойных игроков из НБА, Евролиги.

— Как я уже сказал, мы фавориты в борьбе за золотые медали. Конечно, будет непросто, потому что на турнире есть другие хорошие команды. Но я искренне надеюсь, что трофей достанется нам. Особенно если учесть, что у парней есть опыт завоевания медалей на больших турнирах, — сказал Беслач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

