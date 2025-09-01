Скидки
Сербия — Чехия. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Душан Беслач высказался о сходствах и различиях России и Сербии

Душан Беслач высказался о сходствах и различиях России и Сербии
Комментарии

26-летний сербский игрок «Автодора» Душан Беслач поделился мнением о сходствах и различиях между Россией и Сербией.

— Россия и Сербия схожи в плане культуры, языка. Ты заметил какие-то сходства или, наоборот, различия?
— Думаю, наши народы очень похожи в плане культуры и образа жизни. В наших языках есть много похожих слов. И менталитет людей очень схож. Что касается различий, российская культура — это всемирно известная литература, балет, музыка. А сербская культура — это более регионально узнаваемый спорт и эпосы, — сказал Беслач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте полное интервью с тяжёлым форвардом «Автодора» Душаном Беслачем на «Чемпионате».
Легионеры «Автодора» танцуют под песню «Матушка земля»:

