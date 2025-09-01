Легионер «Автодора» Беслач — о русском языке: когда разговариваю, чувствую себя неловко

26-летний сербский игрок саратовского «Автодора» Душан Беслач ответил на вопрос по поводу изучения русского языка. По словам спортсмена, русским он уже овладел почти в полной мере, но пока испытывает незначительные трудности.

— А что насчёт языка? Уже подучил русский?

— Я понимаю примерно 90% языка. Но когда разговариваю, чувствую себя неловко. Хотя я стараюсь общаться как можно больше, — сказал Беслач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Беслач принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 11,2 очка, совершал 2,5 подбора и отдавал 0,8 передачи.

