Сербия — Чехия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Серб Душан Беслач ответил, нужны ли Евролиге российские команды

Серб Душан Беслач ответил, нужны ли Евролиге российские команды
Аудио-версия:
26-летний сербский тяжёлый форвард саратовского «Автодора» Душан Беслач ответил на вопрос по поводу решения выступать в Российской Федерации, а также поделился мнением об отстранении российских команд от Еврокубков.

— А почему выбрал именно Россию?
— Будучи ребёнком, мне нравилось следить за ЦСКА, и я втайне надеялся когда-нибудь сыграть против этой команды. И с тех пор мне нравится Россия.

— Тебя не смутило отстранение от еврокубков?
 Честно говоря, нет. Думаю, возвращение в еврокубки — это вопрос времени. Потому что Евролиге явно не хватает российских команд, — сказал Беслач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.


В сезоне-2021/2022 до отстранения в Евролиге выступали такие российские команды, как ЦСКА, УНИКС и «Зенит».

Читайте полное интервью с тяжёлым форвардом «Автодора» Душаном Беслачем на «Чемпионате».
Сербы спели «Катюшу» перед матчем с «Жальгирисом»:

