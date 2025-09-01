Серб Душан Беслач ответил, нужны ли Евролиге российские команды

26-летний сербский тяжёлый форвард саратовского «Автодора» Душан Беслач ответил на вопрос по поводу решения выступать в Российской Федерации, а также поделился мнением об отстранении российских команд от Еврокубков.

— А почему выбрал именно Россию?

— Будучи ребёнком, мне нравилось следить за ЦСКА, и я втайне надеялся когда-нибудь сыграть против этой команды. И с тех пор мне нравится Россия.

— Тебя не смутило отстранение от еврокубков?

— Честно говоря, нет. Думаю, возвращение в еврокубки — это вопрос времени. Потому что Евролиге явно не хватает российских команд, — сказал Беслач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.



В сезоне-2021/2022 до отстранения в Евролиге выступали такие российские команды, как ЦСКА, УНИКС и «Зенит».

Читайте полное интервью с тяжёлым форвардом «Автодора» Душаном Беслачем на «Чемпионате».

Сербы спели «Катюшу» перед матчем с «Жальгирисом»: