Лучший ассистент Евробаскета-2025 на 31 августа: Дончич возглавил таблицу

В воскресенье, 31 августа, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 состоялся пятый игровой день, в котором национальные команды провели матчи 3-го тура группового этапа. Форвард сборной Словении Лука Дончич стал лидером по количеству результативных передач.

На его счету 29 результативных передач. На втором месте располагается разыгрывающий сборной Литвы Рокас Йокубайтис. Он записал на свой счёт за три встречи 25 передач. Третью позицию занимает турецкий форвард Алперен Шенгюн с 21 результативной передачей.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает.