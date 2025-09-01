Сборная США обыграла Канаду в матче за третье место Кубка Америки по баскетболу

Завершился матч за третье место Кубка Америки, в котором Канада встречалась с США. Встреча, которая прошла в Манагуа (Никарагуа) завершилась победой американской команды со счётом 90:85.

Самыми результативными в составе сборной США стали Тайлер Кавано и Джавонте Смарт, которые набрали по 21-му очку.

Лучшую результативность в национальной команды Канады показал Мфионду Кабенгеле, на счету которого 16 очков.

Таким образом, сборная США завоевала бронзовые медали турнира.

В финальном матче Кубка Америки национальная команда Аргентины встретится со сборной США. Матч состоится 1 сентября, начало – 3:10 мск.