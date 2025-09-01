Скидки
Швеция — Черногория. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Баскетбол Новости

Канада — США, результат матча 1 сентября 2025, счёт 80:95, матч за третье место Кубка Америки — 2025

Сборная США обыграла Канаду в матче за третье место Кубка Америки по баскетболу
Комментарии

Завершился матч за третье место Кубка Америки, в котором Канада встречалась с США. Встреча, которая прошла в Манагуа (Никарагуа) завершилась победой американской команды со счётом 90:85.

Кубок Америки 2025 (м) . bronze. 1-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 23:40 МСК
Канада
Окончен
85 : 90
США

Самыми результативными в составе сборной США стали Тайлер Кавано и Джавонте Смарт, которые набрали по 21-му очку.

Лучшую результативность в национальной команды Канады показал Мфионду Кабенгеле, на счету которого 16 очков.

Таким образом, сборная США завоевала бронзовые медали турнира.

В финальном матче Кубка Америки национальная команда Аргентины встретится со сборной США. Матч состоится 1 сентября, начало – 3:10 мск.

