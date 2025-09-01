Скидки
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Главная Баскетбол Новости

Майкл Портер назвал игрока, который превосходит его в умении бросать

Майкл Портер назвал игрока, который превосходит его в умении бросать
Комментарии

Новоиспечённый лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Майкл Портер заявил, что только разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри бросает лучше его.

«Стефен Карри — единственный, про кого я могу с уверенностью сказать: он элитный снайпер и бросает лучше меня. Есть парни, которые, на мой взгляд, примерно на одном уровне со мной — например, Клэй Томпсон, Кевин Дюрант.

Если бы мы вместе работали в зале, возможно, Данкан Робинсон мог бы поспорить со мной в точности. Также Трей Янг, Дэмьен Лиллард. Но, по-настоящему, только Стеф явно превосходит меня в умении бросать», — сказал Портер на YouTube-канале plaqueboymax.

Комментарии
