Майкл Портер назвал игрока, который превосходит его в умении бросать

Новоиспечённый лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Майкл Портер заявил, что только разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри бросает лучше его.

«Стефен Карри — единственный, про кого я могу с уверенностью сказать: он элитный снайпер и бросает лучше меня. Есть парни, которые, на мой взгляд, примерно на одном уровне со мной — например, Клэй Томпсон, Кевин Дюрант.

Если бы мы вместе работали в зале, возможно, Данкан Робинсон мог бы поспорить со мной в точности. Также Трей Янг, Дэмьен Лиллард. Но, по-настоящему, только Стеф явно превосходит меня в умении бросать», — сказал Портер на YouTube-канале plaqueboymax.