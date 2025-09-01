Скидки
«Это неизбежно». Клэй Томпсон раскрыл, что происходило в «Голден Стэйт» за кулисами

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон поделился своими впечатлениями о 11 сезонах, проведённых в составе «Голден Стэйт Уорриорз» с 2011 по 2024 год, за время которых он стал четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Бывают моменты, когда между товарищами по команде возникают споры или недопонимания — это неизбежно, ведь мы каждый день вместе, словно гастролирующая группа. У нас тоже случались конфликты: было сказано много резких слов, бывают обиды. Но в конце концов мы все понимаем — нас объединяет желание побеждать.

Конечно, случается напряжение: будь то между мной и Дрэймондом, Стефом или тренером. Это часть командной жизни. Главное — уметь извлекать из этого уроки, оставлять разногласия на площадке и вести себя профессионально», — заявил Томпсон на YouTube-канале NBA History & Storytellers on CLNS.

