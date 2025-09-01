Скидки
Аргентина — Бразилия, результат матча 1 сентября 2025, счёт 47:55, финал Кубка Америки — 2025

Сборная Бразилии обыграла Аргентину в финале Кубка Америки по баскетболу
Комментарии

Завершился финальный матч Кубка Америки, в котором сборная Бразилия встречалась с национальной командой Аргентины. Встреча, которая прошла в Манагуа (Никарагуа), завершилась победой бразильской команды со счётом 55:47.

Кубок Америки 2025 (м) . Final. 1-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 03:10 МСК
Аргентина
Окончен
47 : 55
Бразилия

Самым результативным в составе национальной команды Бразилии стал Яго, который записал в свой актив 14 очков. На счету Бруно Кабокло 11 очков.

Лучшую результативность в составе национальной команды Аргентины показал Франсиско Каффаро, который набрал 11 очков.

Ранее сообщалось, что национальная команда США завоевала бронзовые медали турнира. В матче за третье место команда обыграла сборную Канады со счётом 90:85.

