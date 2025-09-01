«Мы, чёрт возьми, тебя ненавидим». Мужчина обратился к обменявшему Дончича менеджеру

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором мужчина обращается к генеральному менеджеру «Даллас Маверикс» Нико Харрисону, находившемуся в одном из ресторанов.

«Мы по-прежнему, чёрт возьми, тебя ненавидим. Классная была беседа», — сказал мужчина на видео.

Напомним, Харрисон подвергается критике после того, как в начале февраля 2025 года инициировал громкий обмен: звёздный разыгрывающий Лука Дончич перешёл из «Далласа» в «Лос-Анджелес Лейкерс», а в обратном направлении отправился бигмен Энтони Дэвис.

