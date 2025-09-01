Названа причина, по которой Бен Симмонс и Расселл Уэстбрук остаются без контрактов в НБА

Разыгрывающие Бен Симмонс и Расселл Уэстбрук по-прежнему не подписали новые соглашения с клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По информации Hoops Wire, одной из причин этого является желание игроков получить контракт на сумму, превышающую ветеранский минимум, в связи с чем они остаются без команд и, вероятно, сохранят статус свободных агентов до начала тренировочных сборов НБА.

Напомним, в прошлом сезоне 36-летний Уэстбрук защищал цвета «Денвер Наггетс», а 29-летний Симмонс выступал за «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

