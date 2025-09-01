Скидки
Сербия — Чехия. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Без обид». Майкл Портер ответил, кто сильнее — школьники или звёзды женской НБА

Комментарии

Новоиспечённый лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Майкл Портер высказал мнение по поводу теоретического матча между школьниками и действующими звёздами женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

«Слушай, если бы команда всех звёзд женской НБА встретилась с командой школьников, скажем, McDonald’s All-American, то тут вообще не может быть двух мнений.

Когда я учился в старшей школе, мы уже были практически взрослыми мужиками. Я, Трей Янг, Деандре Эйтон, Гэри Трент, Пи Джей Вашингтон. Если бы нам пришлось играть против команды всех звёзд женской НБА, то, без обид, но тут даже обсуждать нечего», — заявил Портер на YouTube-канале plaqueboymax.

