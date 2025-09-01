Скидки
Сербия — Чехия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 1 сентября

Комментарии

Сегодня, 1 сентября, состоится очередной игровой день чемпионата Европы по баскетболу — 2025, на который запланированы семь матчей. Соревнования проходят на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 1 сентября (время — московское):

13:30. Швеция — Черногория;
14:45. Эстония — Турция;
16:30. Германия — Великобритания;
18:00. Португалия — Латвия;
20:30. Финляндия — Литва;
21:15. Сербия — Чехия;
15:00. Бельгия — Израиль.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Главные спортивные новости дня:

