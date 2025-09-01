Германия — Великобритания: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 1 сентября, состоится матч группы B чемпионата Европы по баскетболу — 2025 между национальными командами Германии и Великобритании. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

В России посмотреть игру можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» детально осветит ход матча в лайв-трансляции. Результаты встреч будут доступны также в Матч-центре.

Чемпионат Европы по баскетболу – 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Сборная России участие в Евробаскете-2025 не принимает.

Главные новости дня: