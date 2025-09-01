Финляндия — Литва: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 1 сентября, пройдёт матч группы B чемпионата Европы по баскетболу — 2025 между национальными командами Финляндии и Литвы. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

В Российской Федерации увидеть игру можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» детально осветит ход матча в лайв-трансляции. Результаты встреч будут доступны также в Матч-центре.

Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году на территории четырёх государств: Германии, Грузии, Чехии и Италии. Чемпионом соревнований стали испанцы, одолевшие в финале французов со счётом 88:76.

