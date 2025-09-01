Скидки
Сербия — Чехия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол

Сербия — Чехия: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сербия — Чехия: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 1 сентября, состоится матч группы A Евробаскета-2025 между национальными командами Сербии и Чехии. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 21:15 МСК
Сербия
Не начался
Чехия
На территории Российской Федерации увидеть игру можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» детально осветит ход матча в лайв-трансляции. Результаты встреч будут доступны также в Матч-центре.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Главные новости дня:

