Видео: Дёмин показал, как проводит индивидуальные тренировки перед дебютом в НБА

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин разместил новый пост в своём телеграм-канале, где показал, как проводит тренировки в межсезонье. В настоящий момент спортсмен занимается индивидуально. Игрок признался, что уделяет особое внимание работе над броском и аэробной нагрузке.

«В отсутствии командных тренировок стараюсь поддерживать интенсивность в бросковых тренировках и добавляю аэробную работу на Air Cycle», — подписал видео Дёмин.

Дёмин проводит индивидуальные тренировки перед дебютом в НБА:

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В прошлом сезоне Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).