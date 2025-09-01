Названа ориентировочная дата слушания по делу об экстрадиции баскетболиста Касаткина в США

Слушание по делу об экстрадиции в США задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина может состояться после 15 сентября. Об этом информирует «РИА Новости Спорт» со ссылкой на адвоката спортсмена Фредерика Бело.

Суд вызвал адвоката для ознакомления с условиями ордера 5 сентября. По словам Бело, у защиты будет 10 дней на изучение американского ордера на экстрадицию до судебного заседания по этому вопросу. Кроме того, правозащитник подчеркнул, что точную дату слушания могут назначить в ходе встречи следственного судьи и защиты игрока в пятницу.

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

