Показаны частные сообщения Джордана, ведущего судебное разбирательство с NASCAR — источник

Стало известно содержание текстовых писем легенды НБА Майкла Джордана, чья команда 23XI Racing ведёт судебное разбирательство с Национальной ассоциацией гонок сток-каров (NASCAR).

Ранее 23XI Racing начал переговоры с NASCAR относительно «чартерного соглашения» (свод правил, в том числе финансовых, которых команды чемпионата должны придерживаться. — Прим. «Чемпионата»), которые вылились в антимонопольный иск против ассоциации. Истцы – 23XI Racing и вместе с Front Row Motorsport – считают, что руководство NASCAR намеренно создавало монополию, приобретая автодромы и заключая с командами индивидуальные соглашения на невыгодных для них условиях. Другие команды иск не поддержали.

«Команды пожалеют, что не присоединились к нам», — приводит содержание текстового сообщения Джордана на имя совладельца 23XI Racing Кёртиса Полка Front Office Sports. Также сообщается, что Джордан назвал других владельцев мерзавцами и слабаками.

