Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Чехия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: три фаната пришли на матч Евробаскета в трёх джерси Луки Дончича его разных команд

Фото: три фаната пришли на матч Евробаскета в трёх джерси Луки Дончича его разных команд
Комментарии

Три юных болельщика посетили матч чемпионата Европы по баскетболу – 2025 между сборными Словении и Бельгии. Фанаты пришли на встречу в майках разыгрывающего Луки Дончича трёх команд: «Лос-Анджелес Лейкерс» (нынешний клуб словенца), «Даллас Маверикс» (бывшая команда Луки) и джерси сборной Словении.

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, национальная команда Словении победила сборную Бельгии со счётом 86:69. Это была первая победа словенцев на соревнованиях. Ранее они проиграли сборным Польши и Франции. В следующем туре словенцы сыграют с исландцами. Игра состоится 2 сентября и начнётся в 18:00 мск.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Проблемы у Сербии, очередной рекорд Литвы и герой из Финляндии. Евробаскет удивляет!
Проблемы у Сербии, очередной рекорд Литвы и герой из Финляндии. Евробаскет удивляет!

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android