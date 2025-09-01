Фото: три фаната пришли на матч Евробаскета в трёх джерси Луки Дончича его разных команд

Три юных болельщика посетили матч чемпионата Европы по баскетболу – 2025 между сборными Словении и Бельгии. Фанаты пришли на встречу в майках разыгрывающего Луки Дончича трёх команд: «Лос-Анджелес Лейкерс» (нынешний клуб словенца), «Даллас Маверикс» (бывшая команда Луки) и джерси сборной Словении.

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, национальная команда Словении победила сборную Бельгии со счётом 86:69. Это была первая победа словенцев на соревнованиях. Ранее они проиграли сборным Польши и Франции. В следующем туре словенцы сыграют с исландцами. Игра состоится 2 сентября и начнётся в 18:00 мск.

