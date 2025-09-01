Джокович отреагировал на серьёзную травму капитана сборной Сербии на Евробаскете-2025

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович дал комментарий по поводу травмы подколенного сухожилия своего соотечественника, баскетболиста Богдана Богдановича.

Повреждение капитан сборной Сербии получил в матче чемпионата Европы со сборной Португалии (80:69). Ранее сообщалось, что больше на Евробаскете-2025 он уже не сыграет.

«Я связался с ним, как только узнал о травме. Он сказал мне, что, по его мнению, всё будет хорошо и повреждение несерьёзное. Однако потом стало известно, что он больше не сыграет.

Я позвонил ему снова, и он сказал, что травма, к сожалению, всё-таки серьёзная. Я дал несколько советов, как быстрее восстановиться, но, похоже, в этом случае едва ли они помогут», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.

