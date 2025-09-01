Владимир Гомельский ответил, какое место могла бы занять сборная России на ЧЕ-2025

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно перспектив сборной России на чемпионате Европы по баскетболу, если бы участие на турнире она принимала.

— Какое место могла бы занять сборная России на чемпионате Европы — 2025 при том уровне баскетбола, который показывают другие участники?

— Пятое-восьмое место, — написал Гомельский.

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Турнир принимают четыре государства: Кипр, Финляндия, Польша и Латвия. Завершатся соревнования 14 сентября.

Дончич показал футбольные навыки на медиадне перед Евробаскетом: