Сербия — Чехия. Прямая трансляция
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Владимир Гомельский ответил, какое место могла бы занять сборная России на ЧЕ-2025

Владимир Гомельский ответил, какое место могла бы занять сборная России на ЧЕ-2025
Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно перспектив сборной России на чемпионате Европы по баскетболу, если бы участие на турнире она принимала.

— Какое место могла бы занять сборная России на чемпионате Европы — 2025 при том уровне баскетбола, который показывают другие участники?
— Пятое-восьмое место, — написал Гомельский.

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Турнир принимают четыре государства: Кипр, Финляндия, Польша и Латвия. Завершатся соревнования 14 сентября.

