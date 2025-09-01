Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпион НБА колко отреагировал на скандальный эпизод в матче Словении и Франции на ЧЕ-2025

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал инцидент, случившийся в концовке матча между сборными Франции и Словении (103:95) на Евробаскете-2025.

В самой концовке встречи игрок французской сборной Сильвен Франсиско обменялся рукопожатием с лидером словенцев Лукой Дончичем, после чего неожиданно реализовал двухочковый бросок, чем вызвал недовольство словенцев. Массовой драки удалось избежать благодаря незамедлительному вмешательству судей.

«Вот почему было важно обыграть Францию в Париже! Вперёд, США», — написал Грин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, американцы победили сборную Франции в финале Олимпиады в Париже 2024 года со счётом 98:87.

Дончич показал футбольные навыки на медиадне перед Евробаскетом: