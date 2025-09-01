Скидки
Сербия — Чехия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА колко отреагировал на скандальный эпизод в матче Словении и Франции на ЧЕ-2025

Чемпион НБА колко отреагировал на скандальный эпизод в матче Словении и Франции на ЧЕ-2025
Аудио-версия:
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал инцидент, случившийся в концовке матча между сборными Франции и Словении (103:95) на Евробаскете-2025.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Франция
Окончен
103 : 95
Словения
Франция: Франсиско - 32, Окобо - 14, Кулибали - 13, Рисашер - 12, Сарр - 12, Ябуселе - 6, Оар - 6, Кординье - 3, Джайте - 3, Луваву-Кабарро - 2, Хифи, Маледон
Словения: Дончич - 39, Мурич - 16, Препелич - 15, Krampelj - 8, Николич - 5, Omic - 5, Radovic - 3, Хроват - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar

В самой концовке встречи игрок французской сборной Сильвен Франсиско обменялся рукопожатием с лидером словенцев Лукой Дончичем, после чего неожиданно реализовал двухочковый бросок, чем вызвал недовольство словенцев. Массовой драки удалось избежать благодаря незамедлительному вмешательству судей.

«Вот почему было важно обыграть Францию в Париже! Вперёд, США», — написал Грин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, американцы победили сборную Франции в финале Олимпиады в Париже 2024 года со счётом 98:87.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Дончич показал футбольные навыки на медиадне перед Евробаскетом:

