Сербия — Чехия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Портал назвал звёзд НБА, для которых следующий сезон может быть последним

Портал Fadeaway World предположил, какие звёзды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) могут объявить о прощальном туре в преддверии сезона-2025/2026. Как считает издание, карьеру по окончании следующего сезона могу завершить три баскетболиста.

Звёзды НБА, для которых следующий сезон может быть последним по версии Fadeaway World:

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»);
2. Крис Пол («Лос-Анджелес Клипперс»);
3. Расселл Уэстбрук (свободный агент).

Также портал предположил, что сезон-2026/2027 станет последним для лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, а сезон-2027/2028 – последним для форварда «Хьюстон Рокетс» Кевина Дюранта.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму:

