Сборная Черногории вырвала победу в матче со Швецией на Евробаскете-2025

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались национальные команды Швеции и Черногории, выступающие в группе B. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой черногорцев со счётом 87:81 (18:15, 22:19, 24:31, 23:16).

Самым результативным в составе победителей стал центровой Никола Вучевич, в активе которого дабл-дабл. Своей команде он принёс 23 очка, 15 подборов и четыре передачи. В составе национальной команды Швеции лучшую результативность показал форвард Пелле Ларссон. На его счету 28 очков, семь подборов и четыре передачи.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Сборная России участие в турнире не принимает.

