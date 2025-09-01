Скидки
Сербия — Чехия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Швеция – Черногория, результат матча 1 сентября 2025, счет 81:87, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Черногории вырвала победу в матче со Швецией на Евробаскете-2025
Аудио-версия:
Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались национальные команды Швеции и Черногории, выступающие в группе B. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой черногорцев со счётом 87:81 (18:15, 22:19, 24:31, 23:16).

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 13:30 МСК
Швеция
Окончен
81 : 87
Черногория
Швеция: Ларссон - 28, Нджие - 11, Биргандер - 11, Гаддефорс - 10, Борг - 6, Андерссон - 5, Панцар - 5, Хокансон - 3, Маркуссон - 2, Рамстедт, Фальк, Спирс
Черногория: Вучевич - 23, Дробняк - 15, Оллман - 10, Михайлович - 10, Хаджибегович - 10, Симонович - 10, Йованович - 5, Славкович - 4, Томашевич, Вучелич, Живанович

Самым результативным в составе победителей стал центровой Никола Вучевич, в активе которого дабл-дабл. Своей команде он принёс 23 очка, 15 подборов и четыре передачи. В составе национальной команды Швеции лучшую результативность показал форвард Пелле Ларссон. На его счету 28 очков, семь подборов и четыре передачи.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Сборная России участие в турнире не принимает.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Баскетболисты из Германии и Литвы устроили словесную перепалку:

