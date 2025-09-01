Видео: команда женской НБА сыграла на тренировке против мужчин

Команда женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Лос-Анджелес Спаркс» провела тренировку, в рамках которой сыграла двустороннюю встречу против команды, составленной из мужчин. Игра проходила в полных составах на всей площадке.

Команда женской Национальной баскетбольной ассоциации сыграла на тренировке против мужчин:

Недавно лёгкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Майкл Портер поделился мыслями по поводу теоретического матча между школьниками и действующими звёздами женской Национальной баскетбольной ассоциации. По мнению Портера, победу одержали бы юноши.