Видео: команда женской НБА сыграла на тренировке против мужчин

Команда женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Лос-Анджелес Спаркс» провела тренировку, в рамках которой сыграла двустороннюю встречу против команды, составленной из мужчин. Игра проходила в полных составах на всей площадке.
Недавно лёгкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Майкл Портер поделился мыслями по поводу теоретического матча между школьниками и действующими звёздами женской Национальной баскетбольной ассоциации. По мнению Портера, победу одержали бы юноши.