Сборная Турции уверенно победила Эстонию на чемпионате Европы — 2025

Завершился матч Евробаскета-2025, в рамках которого встречались национальные команды Эстонии и Турции, выступающие в группе A. Победу со счётом 84:64 (25:13, 21:14, 19:22, 19:15) одержали игроки сборной Турции.

Наилучшую результативность в составе турецкой сборной показал её лидер Алперен Шенгюн. На его счету 21 очко, восемь подборов и пять результативных передач. В составе национальной команды Эстонии чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Кристиан Кулламае. На его счету 16 очков, два подбора и две передачи.

Для турок это четвёртая победа в четырёх встречах. Эстонцы потерпели третье поражение. Также в их активе одна победа.

