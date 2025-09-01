Скидки
Сербия — Чехия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Главная Баскетбол Новости

Алперен Шенгюн, ЧЕ-2025: статистика в матче Эстония — Турция, очки, передачи, подборы

Алперен Шенгюн, ЧЕ-2025: статистика в матче Эстония — Турция, очки, передачи, подборы
Комментарии

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу – 2025, в ходе которого встречались сборные Эстонии и Турции, выступающие в группе A. Победу со счётом 84:64 (25:13, 21:14, 19:22, 19:15) одержали турки.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 14:45 МСК
Эстония
Окончен
64 : 84
Турция
Эстония: Кулламае - 16, Хермет - 12, Тасс - 9, Дрелл - 8, Трейэр - 8, Конончук - 4, Юркатамм - 2, Ёэсаар - 2, Рийсмаа - 2, Розенталь - 1, Райэсте
Турция: Шенгюн - 21, Османи - 14, Бона - 12, Осман - 11, Хазер - 9, Ларкин - 7, Коркмаз - 5, Сипахи - 4, Юртсевен - 1, Шанлы, Битим, Йылмаз

Центровой турецкой сборной Алперен Шенгюн стал самым результативным игроком в составе обеих команд. В активе Алперена 21 очко, восемь подборов и пять результативных передач. Кроме того, на счету 23-летнего спортсмена один перехват и один блок-шот. Его показатель «плюс/минус» составил «+22» (лучший в турецкой сборной).

Для турок это четвёртая победа в четырёх играх. В последнем туре подопечные Эргина Атамана встретятся со сборной Сербии.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Комментарии
