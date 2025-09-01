Алперен Шенгюн, ЧЕ-2025: статистика в матче Эстония — Турция, очки, передачи, подборы

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу – 2025, в ходе которого встречались сборные Эстонии и Турции, выступающие в группе A. Победу со счётом 84:64 (25:13, 21:14, 19:22, 19:15) одержали турки.

Центровой турецкой сборной Алперен Шенгюн стал самым результативным игроком в составе обеих команд. В активе Алперена 21 очко, восемь подборов и пять результативных передач. Кроме того, на счету 23-летнего спортсмена один перехват и один блок-шот. Его показатель «плюс/минус» составил «+22» (лучший в турецкой сборной).

Для турок это четвёртая победа в четырёх играх. В последнем туре подопечные Эргина Атамана встретятся со сборной Сербии.

