Пятикратный чемпион НБА дал совет Дончичу, как добиться успеха в «Лейкерс»

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дерек Фишер объяснил, что должен делать 26-летний разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич в составе «озёрников» для достижения успеха в команде.

«Ответственность… её трудно описать. Я никогда не был в положении Луки — не нёс на себе задачу вести клуб в новое поколение. Думаю, главное здесь — стать чемпионом. Болельщики «Лейкерс» и сама организация будут стремиться к этому каждый сезон, это их ДНК. Но для Луки и игроков, которые надолго связывают своё будущее с командой, важно уметь мыслить стратегически. Нужно стремиться побеждать уже сейчас, однако при этом вырабатывать привычки, которые будут работать десятилетиями», — приводит слова Фишера портал LebronWire.