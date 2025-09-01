Сборная Германии разгромила команду Великобритании с преимуществом в 63 очка на ЧЕ-2025

Сегодня, 1 сентября, в городе Тампере (Финляндия) в рамках шестого игрового чемпионата Европы — 2025 состоялся матч группового этапа между национальными командами Германии и Великобритании. Встреча завершилась со счётом 120:57 (32:19, 26:12, 30:9, 32:17) в пользу немецкой сборной.

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Германии стал 24-летний форвард Тристан Да Силва. Ему удалось набрать 25 очков, сделать пять подборов, отдать две передачи, а также совершить один перехват и два блок-шота.

Самым результативным игроком в составе британской сборной стал 35-летний форвард Майлз Хессон. В ходе встречи он набрал 11 очков, сделал четыре подбора, а также совершил два перехвата.