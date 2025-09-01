Франц Вагнер, ЧЕ-2025: статистика в матче Германия — Великобритания, очки, передачи

Завершился матч группового этапа чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Германии и Великобритании, который прошёл в городе Тампере (Финляндия). Победу со счётом со счётом 120:57 (32:19, 26:12, 30:9, 32:17) одержала немецкая сборная.

24-летний лидер немецкой сборной Франц Вагнер, выступающий на позиции форварда также за клуб НБА «Орландо Мэджик», в ходе встречи с национальной командой Великобритании набрал 18 очков, сделал один подбор, а также отдал 10 передач и совершил один перехват.

В следующем туре национальная команда Германии встретится со сборной Финляндии. А британцы, в свою очередь, сыграют с национальной командой Черногории.