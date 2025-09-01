Скидки
Главная Баскетбол Новости

Франц Вагнер, ЧЕ-2025: статистика в матче Германия — Великобритания, очки, передачи

Франц Вагнер, ЧЕ-2025: статистика в матче Германия — Великобритания, очки, передачи
Комментарии

Завершился матч группового этапа чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Германии и Великобритании, который прошёл в городе Тампере (Финляндия). Победу со счётом со счётом 120:57 (32:19, 26:12, 30:9, 32:17) одержала немецкая сборная.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Германия
Окончен
120 : 57
Великобритания
Германия: Да Силва - 25, Шрёдер - 19, Вагнер - 18, Да Силва - 13, Тайс - 10, Холлац - 9, Бонга - 8, Тиман - 8, Обст - 8, Кратцер - 2, Ло
Великобритания: Хессон - 11, Уилан - 11, Бело - 9, Нельсон - 7, Уотсон-Гейл - 5, Адаму - 4, Йебоа - 4, Уитл - 4, Акин - 2, Уорд-Хибберт

24-летний лидер немецкой сборной Франц Вагнер, выступающий на позиции форварда также за клуб НБА «Орландо Мэджик», в ходе встречи с национальной командой Великобритании набрал 18 очков, сделал один подбор, а также отдал 10 передач и совершил один перехват.

В следующем туре национальная команда Германии встретится со сборной Финляндии. А британцы, в свою очередь, сыграют с национальной командой Черногории.

