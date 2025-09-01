21 очко Порзингиса помогло сборной Латвии победить команду Португалии на Евробаскете-2025

Сегодня, 1 сентября, в Риге в рамках шестого игрового дня чемпионата Европы — 2025 состоялся матч группового этапа между национальными командами Португалии и Латвии. Встреча завершилась со счётом 78:62 (23:21, 27:7, 15:15. 13:19) в пользу латвийской сборной.

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Латвии стал 30-летний центровой Кристапс Порзингис. Ему удалось набрать 21 очко, сделать девять подборов, а также отдать три передачи и совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе португальской сборной стал 25-летний разыгрывающий защитник Рафаэл Лисбоа. В ходе встречи представителю Португалии удалось набрать 17 очков, сделать два подбора, а также отдать четыре передачи.