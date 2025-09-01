Скидки
Сербия — Чехия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Португалия — Латвия, результат матча 1 сентября 2025, счет 78:62, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

21 очко Порзингиса помогло сборной Латвии победить команду Португалии на Евробаскете-2025


Сегодня, 1 сентября, в Риге в рамках шестого игрового дня чемпионата Европы — 2025 состоялся матч группового этапа между национальными командами Португалии и Латвии. Встреча завершилась со счётом 78:62 (23:21, 27:7, 15:15. 13:19) в пользу латвийской сборной.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 18:00 МСК
Португалия
Окончен
62 : 78
Латвия
Португалия: Лисбоа - 17, Кета - 16, Уильямс - 8, Са - 8, Гамейру - 5, Вентура - 4, Амаранте - 2, Релвау - 2, Бриту, Войцо, Кейруш, Са
Латвия: Порзингис - 21, Шмитс - 15, Дав. Бертанс - 14, Дайр. Бертанс - 11, Жагар - 5, Зорикс - 5, Ломаж - 4, Куруц - 3, Мейерис, Чаварс, Штейнбергс

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Латвии стал 30-летний центровой Кристапс Порзингис. Ему удалось набрать 21 очко, сделать девять подборов, а также отдать три передачи и совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе португальской сборной стал 25-летний разыгрывающий защитник Рафаэл Лисбоа. В ходе встречи представителю Португалии удалось набрать 17 очков, сделать два подбора, а также отдать четыре передачи.


