Кристапс Порзингис, ЧЕ-2025: статистика в матче Португалия — Латвия, очки, передачи

Завершился матч группового этапа чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Португалии и Латвии, который состоялся в Риге. Встреча закончилась со счётом 78:62 (23:21, 27:7, 15:15, 13:19) в пользу латвийской сборной.

Лидер национальной команды Латвии, а также чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 30-летний центровой Кристапс Порзингис по итогам матча с Португалией записал на свой счёт 21 очко, девять подборов и три передачи. За 25:38 секунд на паркете коэффициент эффективности центрового составил «+25».

Национальная команда Латвии одержала вторую победу в рамках Евробаскета-2025. А сборная Португалии, в свою очередь, потерпела третье поражение подряд.