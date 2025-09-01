Скидки
Баскетбол

Кристапс Порзингис, ЧЕ-2025: статистика в матче Португалия — Латвия, очки, передачи
Комментарии

Завершился матч группового этапа чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Португалии и Латвии, который состоялся в Риге. Встреча закончилась со счётом 78:62 (23:21, 27:7, 15:15, 13:19) в пользу латвийской сборной.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 18:00 МСК
Португалия
Окончен
62 : 78
Латвия
Португалия: Лисбоа - 17, Кета - 16, Уильямс - 8, Са - 8, Гамейру - 5, Вентура - 4, Амаранте - 2, Релвау - 2, Бриту, Войцо, Кейруш, Са
Латвия: Порзингис - 21, Шмитс - 15, Дав. Бертанс - 14, Дайр. Бертанс - 11, Жагар - 5, Зорикс - 5, Ломаж - 4, Куруц - 3, Мейерис, Чаварс, Штейнбергс

Лидер национальной команды Латвии, а также чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 30-летний центровой Кристапс Порзингис по итогам матча с Португалией записал на свой счёт 21 очко, девять подборов и три передачи. За 25:38 секунд на паркете коэффициент эффективности центрового составил «+25».

Национальная команда Латвии одержала вторую победу в рамках Евробаскета-2025. А сборная Португалии, в свою очередь, потерпела третье поражение подряд.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
