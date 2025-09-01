Скидки
Сербия — Чехия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Лейкерс» рассказал, как именно Леброн Джеймс повлиял на преображение Луки Дончича

Ассистент главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Грег Сент-Джин оценил трансформацию звёздного разыгрывающего Луки Дончича в нынешнем межсезонье Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), упомянув влияние Леброна Джеймса.

«Знаете, как говорят: «железо железо точит». Когда находишься рядом с действительно сильными игроками, это похоже на работу тренера рядом с настоящим мастером — невозможно не вдохновиться и не стремиться совершенствовать своё ремесло. Думаю, Лука понемногу учится у каждого великого игрока, с кем пересекается. А к Леброну он всегда испытывал особое уважение, он для него был примером. Поэтому их союз очевидно мотивирует обоих.

И я уверен, что это не в одну сторону работает: видно, что и Леброн вкладывается, поднимается в пять утра, работает над своим телом. Так что наша команда в целом заряжается этим духом. И речь идёт не только об этих двоих — все ребята настроены вернуться и провести действительно сильный сезон», — приводит слова Сент-Джина BasketNews.

