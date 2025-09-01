Скидки
Главная Баскетбол Новости

Сборная Германии за 4 игры установила исторический рекорд ЧЕ по среднему количеству очков

Аудио-версия:
Национальная команда Германии установила исторический рекорд по среднему количеству набранных очков в ходе матчей в рамках чемпионата Европы после игры со сборной Великобритании, которая состоялась сегодня, 1 сентября, и завершилась в пользу немцев со счётом 120:57.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Германия
Окончен
120 : 57
Великобритания
Германия: Да Силва - 25, Шрёдер - 19, Вагнер - 18, Да Силва - 13, Тайс - 10, Холлац - 9, Бонга - 8, Тиман - 8, Обст - 8, Кратцер - 2, Ло
Великобритания: Хессон - 11, Уилан - 11, Бело - 9, Нельсон - 7, Уотсон-Гейл - 5, Адаму - 4, Йебоа - 4, Уитл - 4, Акин - 2, Уорд-Хибберт

Представителям Германии удалось за четыре встречи добиться среднего показателя в 109,5 очка за игру. Тем не менее отметим, что этот рекорд может окончательно не закрепиться, поскольку немецким баскетболистам предстоит провести ещё несколько встреч.

Топ-5 сборных по среднему количеству набранных очков в истории чемпионата Европы.

1. Сборная Германии (Евробаскет-2025, по итогам четырёх встреч) — 109,5 очка.
2. Сборная СССР (Евробаскет-1985) — 109,1 очка.
3. Сборная Югославии (Евробаскет-1985) — 108,3 очка.
4. Сборная СССР (Евробаскет-1987) — 103,1 очка.
5. Сборная СССР (Евробаскет-1981) — 100,6 очка.

Следующий матч национальная команда Германии проведёт 3 сентября со сборной Финляндии.

