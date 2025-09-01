Сборная Германии за 4 игры установила исторический рекорд ЧЕ по среднему количеству очков

Национальная команда Германии установила исторический рекорд по среднему количеству набранных очков в ходе матчей в рамках чемпионата Европы после игры со сборной Великобритании, которая состоялась сегодня, 1 сентября, и завершилась в пользу немцев со счётом 120:57.

Представителям Германии удалось за четыре встречи добиться среднего показателя в 109,5 очка за игру. Тем не менее отметим, что этот рекорд может окончательно не закрепиться, поскольку немецким баскетболистам предстоит провести ещё несколько встреч.

Топ-5 сборных по среднему количеству набранных очков в истории чемпионата Европы.

1. Сборная Германии (Евробаскет-2025, по итогам четырёх встреч) — 109,5 очка.

2. Сборная СССР (Евробаскет-1985) — 109,1 очка.

3. Сборная Югославии (Евробаскет-1985) — 108,3 очка.

4. Сборная СССР (Евробаскет-1987) — 103,1 очка.

5. Сборная СССР (Евробаскет-1981) — 100,6 очка.

Следующий матч национальная команда Германии проведёт 3 сентября со сборной Финляндии.