Сербия — Чехия. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон ответил, кто для него является величайшим баскетболистом в истории

Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказался на тему величайшего баскетболиста в истории.

«Я бы всё-таки выбрал Майкла. Мы ещё не видели никого, кто мог бы делать на площадке то, что умел Майкл Джордан. Он был невероятно одарён физически, в то же время умён и тактичен. После него, думаю, можно выделить ещё двух игроков «Лейкерс» — это Леброн Джеймс и Карим Абдул-Джаббар. Но Майкл, без сомнения, на первом месте. Конечно, нельзя забывать и Билла Расселла — 11 чемпионских титулов, такой результат невозможно игнорировать. Когда человек выигрывает столько чемпионских колец, он обязательно должен быть в разговоре о величайших игроках в истории. Без вопросов.

Сейчас все спорят, кто лучше — Майкл или Леброн, и это нормально. Однако лично для меня Майкл вне конкуренции. Я до сих пор помню тот его бросок против нас в 1991-м: он взмыл вверх с мячом в правой руке, с высунутым языком — мы все прыгнули, чтобы помешать, а он в полёте переложил мяч в левую руку, язык тоже ушёл влево, развернулся и точно отправил мяч в корзину от щита. Это до сих пор самый потрясающий бросок, который я когда-либо видел. Тебе стоит найти это видео на YouTube, если ты ещё не смотрел», — заявил Джонсон на YouTube-канале Dodger Blue.

Комментарии
