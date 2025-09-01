Дабл-дабл Маркканена не помог сборной Финляндии победить команду Литвы на Евробаскете-2025

Сегодня, 1 сентября, в Тампере в рамках шестого игрового дня чемпионата Европы — 2025 состоялся матч группового этапа между национальными командами Финляндии и Литвы. Встреча завершилась со счётом 81:78 (20:21, 25:15, 12:12, 24:30) в пользу литовской сборной.

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Литвы стал 24-летний разыгрывающий защитник Рокас Йокубайтис. Ему удалось набрать 16 очков, сделать два подбора, отдать девять передач, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе сборной Финляндии стал 28-летний форвард Лаури Маркканен. В ходе встречи он набрал 19 очков, сделал 11 подборов, отдал шесть передач, а также совершил один перехват и один блок-шот.