Йонас Валанчюнас, ЧЕ-2025: статистика в матче Финляндия — Литва, очки, передачи, подбор

Завершился матч группового этапа чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Финляндии и Литвы, который состоялся в Тампере. Встреча закончилась со счётом 81:78 (20:21, 25:15, 12:12, 24:30) в пользу литовской сборной.

33-летний лидер национальной команды Литвы Йонас Валанчюнас, выступающий на позиции центрового, набрал по итогам встречи восемь очков, совершил пять подборов, сделал две передачи при четырёх потерях. За 14 минут 57 секунд на паркете коэффициент эффективности Валанчюнаса составил «+6».

Следующий матч сборная Литвы проведёт завтра, 3 сентября, с национальной командой Швеции.