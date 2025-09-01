Скидки
Главная Баскетбол Новости

Йонас Валанчюнас, ЧЕ-2025: статистика в матче Финляндия — Литва, очки, передачи, подбор

Комментарии

Завершился матч группового этапа чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Финляндии и Литвы, который состоялся в Тампере. Встреча закончилась со счётом 81:78 (20:21, 25:15, 12:12, 24:30) в пользу литовской сборной.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 20:30 МСК
Финляндия
Окончен
78 : 81
Литва
Финляндия: Янтунен - 19, Маркканен - 19, Валтонен - 10, Нкамхуа - 8, Маджуни - 6, Мууринен - 6, Грандисон - 5, Литтл - 3, Мадсен - 2, Салин, Густавсон, Сеппяля
Литва: Йокубайтис - 16, Блажевич - 14, Тубелис - 12, Саргюнас - 10, Валанчюнас - 8, Седекерскис - 7, Нормантас - 5, Величка - 5, Радзявичюс - 2, Сирвидис - 2, Бирутис, Гедрайтис

33-летний лидер национальной команды Литвы Йонас Валанчюнас, выступающий на позиции центрового, набрал по итогам встречи восемь очков, совершил пять подборов, сделал две передачи при четырёх потерях. За 14 минут 57 секунд на паркете коэффициент эффективности Валанчюнаса составил «+6».

Следующий матч сборная Литвы проведёт завтра, 3 сентября, с национальной командой Швеции.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
