Лаури Маркканен, ЧЕ-2025: статистика в матче Финляндия — Литва, очки, передачи, подборы

Завершился матч группового этапа чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Финляндии и Литвы, который состоялся в Тампере. Встреча закончилась со счётом 81:78 (20:21, 25:15, 12:12, 24:30) в пользу литовской сборной.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 20:30 МСК
Финляндия
Окончен
78 : 81
Литва
Финляндия: Янтунен - 19, Маркканен - 19, Валтонен - 10, Нкамхуа - 8, Маджуни - 6, Мууринен - 6, Грандисон - 5, Литтл - 3, Мадсен - 2, Салин, Густавсон, Сеппяля
Литва: Йокубайтис - 16, Блажевич - 14, Тубелис - 12, Саргюнас - 10, Валанчюнас - 8, Седекерскис - 7, Нормантас - 5, Величка - 5, Радзявичюс - 2, Сирвидис - 2, Бирутис, Гедрайтис

28-летний звёздный форвард и лидер Финляндии Лаури Маркканен, выступающий за команду НБА «Юта Джаз», стал лучшим игроком своей команды, набрав по итогам встречи 19 очков, совершив 11 подборов, сделав шесть передач при одном перехвате и одном блок-шоте. За 31 минуту и 18 секунд на паркете коэффициент эффективности игрока составил «+5».

Следующий матч сборная Финляндии проведёт 3 сентября с национальной командой Германии.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
