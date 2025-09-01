Лаури Маркканен, ЧЕ-2025: статистика в матче Финляндия — Литва, очки, передачи, подборы

Завершился матч группового этапа чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Финляндии и Литвы, который состоялся в Тампере. Встреча закончилась со счётом 81:78 (20:21, 25:15, 12:12, 24:30) в пользу литовской сборной.

28-летний звёздный форвард и лидер Финляндии Лаури Маркканен, выступающий за команду НБА «Юта Джаз», стал лучшим игроком своей команды, набрав по итогам встречи 19 очков, совершив 11 подборов, сделав шесть передач при одном перехвате и одном блок-шоте. За 31 минуту и 18 секунд на паркете коэффициент эффективности игрока составил «+5».

Следующий матч сборная Финляндии проведёт 3 сентября с национальной командой Германии.