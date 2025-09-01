14 очков Аврамовича помогли Сербии победить сборную Чехии на Евробаскете-2025

Сегодня, 1 сентября, в Риге в рамках шестого игрового дня чемпионата Европы — 2025 состоялся матч группового этапа между национальными командами Сербии и Чехии. Встреча завершилась со счётом 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17) в пользу сербской сборной.

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Сербии стал 30-летний разыгрывающий защитник Алекса Аврамович, ранее выступавший в московском ЦСКА. Алексе удалось набрать 14 очков, сделать четыре подбора, отдать восемь передач, а также совершить один перехват и один блок-шот. 30-летний лидер команды Никола Йокич, выступающий на позиции центрового также за клуб НБА «Денвер Наггетс», провёл на паркете 18 минут, в его активе шесть очков, семь подборов и четыре передачи.

Самым результативным игроком в составе сборной Чехии стал 33-летний форвард Яромир Богачик. В ходе встречи ему удалось набрать 12 очков, сделать три подбора, отдать одну передачу, а также совершить один перехват и один блок-шот.