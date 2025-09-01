Никола Йокич, Евробаскет-2025: статистика в матче Сербия — Чехия, очки, передачи, подбор

Завершился матч группового этапа шестого игрового дня чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Сербии и Чехии, который состоялся в Риге. Победу одержала сербская сборная со счётом 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17).

30-летний лидер национальной команды Сербии Никола Йокич, выступающий на позиции центрового также за клуб НБА «Денвер Наггетс», набрал по итогам встречи шесть очков, совершил семь подборов, сделал четыре передачи и один перехват при двух потерях. За 18 минут 1 секунду на паркете коэффициент эффективности сербского центрового составил «+15».

Следующий матч сборная Серби проведёт 3 сентября с национальной командой Турции.