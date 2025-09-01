Скидки
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич, Евробаскет-2025: статистика в матче Сербия — Чехия, очки, передачи, подбор

Комментарии

Завершился матч группового этапа шестого игрового дня чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Сербии и Чехии, который состоялся в Риге. Победу одержала сербская сборная со счётом 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17).

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 21:15 МСК
Сербия
Окончен
82 : 60
Чехия
Сербия: Аврамович - 14, Петрушев - 13, Милутинов - 12, Йович - 10, Маринкович - 7, Мицич - 7, Йокич - 6, Вукчевич - 5, Йович - 4, Гудурич - 3, Добрич - 1
Чехия: Богачик - 12, Зидек - 9, Свобода - 8, Крейчи - 7, Кржиж - 6, Сегнал - 5, Петерка - 4, Кизлинк - 4, Грубан - 3, Балинт - 2, Кейвал, Крживанек

30-летний лидер национальной команды Сербии Никола Йокич, выступающий на позиции центрового также за клуб НБА «Денвер Наггетс», набрал по итогам встречи шесть очков, совершил семь подборов, сделал четыре передачи и один перехват при двух потерях. За 18 минут 1 секунду на паркете коэффициент эффективности сербского центрового составил «+15».

Следующий матч сборная Серби проведёт 3 сентября с национальной командой Турции.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Германия — в истории, а Литва и Финляндия раздали «огня». Шестой день Евробаскета
