Лучший бомбардир Евробаскета-2025 на 1 сентября: Маркканен сместил Дончича и стал лидером

1 сентября состоялся шестой игровой день чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в котором национальные команды провели 4-й тур группового этапа. Лидером бомбардирской гонки стал 28-летний звёздный форвард и лидер сборной Финляндии Лаури Маркканен, также выступающий за команду НБА «Юта Джаз».

На счету Лаури 116 очков за четыре игры. На второй строчке располагается 26-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич. За четыре матча лидер словенцев набрал 99 очков. Тройку лидеров замыкает 31-летний разыгрывающий защитник сборной Германии Деннис Шрёдер, на счету которого 89 очков.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает.