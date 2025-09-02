«Каждый игрок хотел бы ощутить это на себе». Петенев — о выступлении за сборную России

Баскетболист «Уралмаша» Александр Петенев ответил на вопрос, что для него вызов в национальную команду России.

«Для меня национальная команда — это олицетворение того, ради чего мы работаем. Защищать честь своей страны, выходить на паркет с надписью «Россия» на груди, слышать гимн на арене — это совсем другие, неповторимые ощущения.

Каждый игрок в нашей стране хотел бы ощутить это на себе», — сказал Петенев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Достижения сборных России по баскетболу: