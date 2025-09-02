Петенев ответил на вопрос, как бы могла выступить сборная России на Евробаскете

Баскетболист «Уралмаша» Александр Петенев ответил на вопрос, что ждало бы сборную России, выступай она на Евробаскете. По мнению спортсмена, российские баскетболисты выступили бы на чемпионате Европы достойно.

«Тяжело оценить нынешний уровень сборной России, но в любом случае выступили бы достойно, я в этом уверен. Для меня открытие турнира — Финляндия. Очень импонирует их игра, борьба. Со знаком минус удивила сборная Латвии, плохо начали.

Фаворитами я считаю три сборные — это Германия, Сербия и Греция», — сказал Петенев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с баскетболистом «Уралмаша» Александром Петеневым на «Чемпионате».

Достижения сборных России по баскетболу: