«Сенсационное подписание». Петенев назвал переход в ЕЛ, который поразил его больше всего

Баскетболист «Уралмаша» Александр Петенев высказался о трансферной кампании других команд Единой лиги ВТБ.

«Топовые команды всегда гремят хорошими подписаниями в плане легионеров. Приезжают люди из Евролиги, как в прошлом году тот же Бэйкон. В этом году из ключевых подписаний, которые прям в голове сидят, — это, наверное, Пэрис Ли. Думаю, это сенсационное подписание для УНИКСа. И вот на днях они же подписали Дайшона Пьера из «Фенербахче». Тоже очень хорошая сделка.

Я смотрю Евролигу и видел, как Ли в АСВЕЛе играл. Очень хороший разыгрывающий, будет интересно выступать против него в защите, проверить себя», — сказал Петенев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

