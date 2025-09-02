Скидки
Кипр — Грузия. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

«Сенсационное подписание». Петенев назвал переход в ЕЛ, который поразил его больше всего

Аудио-версия:
Комментарии

Баскетболист «Уралмаша» Александр Петенев высказался о трансферной кампании других команд Единой лиги ВТБ.

«Топовые команды всегда гремят хорошими подписаниями в плане легионеров. Приезжают люди из Евролиги, как в прошлом году тот же Бэйкон. В этом году из ключевых подписаний, которые прям в голове сидят, — это, наверное, Пэрис Ли. Думаю, это сенсационное подписание для УНИКСа. И вот на днях они же подписали Дайшона Пьера из «Фенербахче». Тоже очень хорошая сделка.

Я смотрю Евролигу и видел, как Ли в АСВЕЛе играл. Очень хороший разыгрывающий, будет интересно выступать против него в защите, проверить себя», — сказал Петенев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с баскетболистом «Уралмаша» Александром Петеневым на «Чемпионате».
Китайский баскетболист плотно защищается против Пола Джорджа:

Комментарии
Новости. Баскетбол
