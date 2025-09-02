Скидки
Кипр — Грузия. Прямая трансляция
18:15 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Он не на слуху». Петенев назвал баскетболиста НБА, на которого равнялся

Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Уралмаша» Александр Петенев высказался о баскетболистах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), за которыми следил.

«На кого равнялся? В Евролиге все очень хорошо защищаются на самом деле. Нравится смотреть, как все бьются, борются. У нас в «Автодоре» играл Шакил Маккиссик, и он мне ещё тогда в «Автодоре» понравился: физически очень сильный игрок, цепкий, в защите хорошо играл, а сейчас он в «Олимпиакосе». Поэтому слежу за ним, он ведь тоже игрок не первого плана в нападении был, но сейчас уже добился доверия тренеров в «Оли» и берёт на себя важные атаки. Там, по-моему, игры были, когда он решал концовки, поэтому за ним прям так пристально слежу — и он мне нравится.

В НБА, конечно, я смотрел на Кавая Леонарда. Многие называют Майкла Джордана, Леброна Джеймса, Стефа Карри, Кайри, Коби и так далее. У меня такой баскетболист, который, возможно, и не на слуху, но стиль его игры мне импонирует. Кавай такой цепкий, тоже в защите пашет, поэтому смотрел на него всегда раньше. Что-то брал к себе на заметку и пытался выполнить на играх. Ещё, конечно, впечатляют его кисти, руки огромные (смеётся). Мне тоже всегда говорят, что у меня огромные кисти.

Сейчас уже не слежу за кем-то конкретно, стараюсь смотреть только на себя, на свои ошибки или хорошие матчи, анализировать их и идти только вперёд», — сказал Петенёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Отметим, что Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») в прошлом сезоне НБА принял участие в 44 матчах (в том числе в плей-офф), в которых в среднем набирал 22,1 очка, 6,2 подбора и 3,4 передачи.

Читайте полное интервью с баскетболистом «Уралмаша» Александром Петеневым на «Чемпионате.
Кавай Леонард на скейтерской площадке:

