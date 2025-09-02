Игрок сборной России высказался о работе с Зораном Лукичем

Форвард «Уралмаша» Александр Петенев высказался о работе с главным тренером сборной России Зораном Лукичем.

«Все игроки, которые приезжают, упорно работают на каждом сборе. У Зорана Лукича на тренировках приятная, рабочая атмосфера. У него своя философия баскетбола, которой он придерживается много лет, а сейчас старается поделиться ею с нами.

С нетерпением жду новых вызовов в национальную команду», — сказал Петенев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

