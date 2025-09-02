Скидки
Баскетбол

Лучший ассистент Евробаскета-2025 на 1 сентября: Йокубайтис возглавил таблицу

Лучший ассистент Евробаскета-2025 на 1 сентября: Йокубайтис возглавил таблицу
1 сентября состоялся шестой игровой день чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в котором национальные команды провели 4-й тур группового этапа. Лидером по количеству результативных передач стал 24-летний разыгрывающий защитник национальной команды Литвы Рокас Йокубайтис.

На счету литовского атлета 34 результативные передачи после четырёх матчей. На второй строчке располагается 26-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич. За четыре встречи лидер словенцев сделал 29 результативных передач. Тройку лидеров замыкает центровой турецкой сборной Алперен Шенгюн. К настоящему моменту у представителя Турции 26 результативных передач.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает.

