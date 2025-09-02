Скидки
Баскетбол

ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 1 сентября, календарь, таблица

ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 1 сентября, календарь, таблица
В понедельник, 1 сентября, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 завершился очередной игровой день, в рамках которого состоялись шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евробаскета-2025 1 сентября:

Швеция — Черногория — 81:87;
Эстония — Турция — 64:84;
Германия — Великобритания — 120:57;
Португалия — Латвия — 62:78;
Финляндия — Литва — 78:81;
Сербия — Чехия — 82:60.

Турнир проводится на территории четырёх государств – Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Завершатся соревнования 14 сентября.

Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году. Чемпионами соревнований стали испанцы.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
