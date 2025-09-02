Скидки
Главная Баскетбол Новости

Фото: четыре литовца пытаются сдержать Лаури Маркканена под кольцом на ЧЕ-2025

Фото: четыре литовца пытаются сдержать Лаури Маркканена под кольцом на ЧЕ-2025
Появилось фото, как сразу четыре игрока литовской сборной пытаются помешать совершить бросок лидеру национальной команды Финляндии Лаури Маркканену. Сборные встречались в рамках группового этапа чемпионата Европы – 2025. Литовцы победили со счётом 81:78.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 4-й тур
01 сентября 2025, понедельник. 20:30 МСК
Финляндия
Окончен
78 : 81
Литва
Финляндия: Янтунен - 19, Маркканен - 19, Валтонен - 10, Нкамхуа - 8, Маджуни - 6, Мууринен - 6, Грандисон - 5, Литтл - 3, Мадсен - 2, Салин, Густавсон, Сеппяля
Литва: Йокубайтис - 16, Блажевич - 14, Тубелис - 12, Саргюнас - 10, Валанчюнас - 8, Седекерскис - 7, Нормантас - 5, Величка - 5, Радзявичюс - 2, Сирвидис - 2, Бирутис, Гедрайтис

Фото: Скриншот трансляции/https://x.com/BasketNews_com

Отметим, что Маркканен во встрече с Финляндией набрал 19 очков, к которым добавил 11 подборов и шесть результативных передач. Кроме того, в его активе один перехват и один блок-шот. За 31 минуту и 18 секунд на паркете коэффициент эффективности игрока составил «+5».

В следующем матче финны сыграют с национальной командой Германии. Встреча запланирована на 3 сентября. Начало – в 20:30 мск.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Таблицы
Баскетболисты из Германии и Литвы устроили словесную перепалку:

