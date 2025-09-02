Фото: четыре литовца пытаются сдержать Лаури Маркканена под кольцом на ЧЕ-2025

Появилось фото, как сразу четыре игрока литовской сборной пытаются помешать совершить бросок лидеру национальной команды Финляндии Лаури Маркканену. Сборные встречались в рамках группового этапа чемпионата Европы – 2025. Литовцы победили со счётом 81:78.

Фото: Скриншот трансляции/https://x.com/BasketNews_com

Отметим, что Маркканен во встрече с Финляндией набрал 19 очков, к которым добавил 11 подборов и шесть результативных передач. Кроме того, в его активе один перехват и один блок-шот. За 31 минуту и 18 секунд на паркете коэффициент эффективности игрока составил «+5».

В следующем матче финны сыграют с национальной командой Германии. Встреча запланирована на 3 сентября. Начало – в 20:30 мск.

